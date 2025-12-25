Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесли проект о праве работника выбрать зарплатный банк

В ГД внесли законопроект о праве работника на выбор зарплатного банка.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о праве работника на выбор кредитной организации, в которую должна поступать его зарплата, в момент заключения трудового договора, проект размещен в думской электронной базе.

Авторами проекта выступили депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев и Алексей Куринный.

«Целью проекта федерального закона “О внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации” является предоставление права работнику на выбор кредитной организации в момент заключения трудового договора для последующего осуществления начисления заработной платы», — сказано в пояснительной записке к проекту.

Авторы проекта отмечают, что отсутствие четкого нормативного закрепления момента выбора кредитной организации работником в процессе трудоустройства приводит к появлению возможности у работодателя навязывать выбор определенной кредитной организации, что в последующем приводит к сложной процедуре отказа работника от взаимодействия с ней.

«В случае принятия данного проекта федерального закона будет установлен четкий законодательный барьер, препятствующий принуждению работников к выбору определённой кредитной организации, выгодной работодателю», — подчеркивается в документе.

Узнать больше по теме
Коммунистическая партия Российской Федерации в 2025 году: вечно вторые на президентских выборах
Сторонники КПРФ считают, что капитализм наносит непоправимый вред стране, а простые рабочие лишены многих благ. Собрали главное о Коммунистической партии Российской Федерации в 2025 году, ее идеях и ключевых депутатах.
Читать дальше