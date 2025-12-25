В Госдуму внесли проект о праве работника выбрать зарплатный банк

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект о праве работника на выбор кредитной организации, в которую должна поступать его зарплата, в момент заключения трудового договора, проект размещен в думской электронной базе.
Авторами проекта выступили депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев и Алексей Куринный.
«Целью проекта федерального закона “О внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации” является предоставление права работнику на выбор кредитной организации в момент заключения трудового договора для последующего осуществления начисления заработной платы», — сказано в пояснительной записке к проекту.
Авторы проекта отмечают, что отсутствие четкого нормативного закрепления момента выбора кредитной организации работником в процессе трудоустройства приводит к появлению возможности у работодателя навязывать выбор определенной кредитной организации, что в последующем приводит к сложной процедуре отказа работника от взаимодействия с ней.
«В случае принятия данного проекта федерального закона будет установлен четкий законодательный барьер, препятствующий принуждению работников к выбору определённой кредитной организации, выгодной работодателю», — подчеркивается в документе.