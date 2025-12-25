В Уфе не стали переносить открытие главной ёлки из-за мороза.

Также сегодня открывается резиденция Деда Мороза. Третий год подряд она расположится перед гостиницей «Азимут». Прийти в гости к зимнему волшебнику можно будет по 11 января включительно. Резиденция будет работать ежедневно с 14.00 до 20.00, а 31 декабря и 1 января — до 02.00. Вход свободный.