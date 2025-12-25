Ричмонд
Краевое управление по миграции сообщило график работы в новогодние праздники

Для приема посетителей отвели три дня.

Источник: Комсомольская правда

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Пермскому краю сообщило о приеме посетителей в предстоящие новогодние праздники. Для приема отвели три дня.

Работу офиса управления на ул. Островского, 60 в Перми организуют 3, 5 и 8 января. Время приема — с 09:00 до 14:00.

Ранее МФЦ Пермского края рассказал о работе в предстоящие выходные и праздничные дни. В учреждении напомнили, что на время оказания услуги по выдаче или замен паспорта его направляют в уполномоченный орган для оформления документов.

Почта России в новогодние праздники будет работать четыре дня.