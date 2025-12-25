В Калининградском зоопарке выбрали имя для детёныша гигантского муравьеда

Родители муравьеда — самка по кличке Кайя и самец Лектер. Это их третий детёныш. Первый малыш родился в зоопарке в сентябре 2019 года. Тогда на свет появилась самка по кличке Мурашка. Второй — Вуди — родился 11 февраля 2024 года. После этого местный зоопарк стал первым в России, где дважды удалось получить потомство этого краснокнижного вида. Однако через восемь месяцев детёныш умер. Тогда во время вскрытия специалисты не увидели признаков травм.