В Калининградском зоопарке выбрали имя для детёныша гигантского муравьеда. Об этом сообщается в телеграм-канале зоопарка.
«Мы выбрали имя Юруми — так зовут муравьедов индейцы гуарани. Здорово, что в историческом зоопарке мы назовём малышку историческим именем! “Юруми” в переводе с диалектов индейцев Южной Америки означает “маленький рот”», — рассказали в учреждении.
Имя для муравьеда выбрали на сайте зоопарка. Варианты предлагали местные жители в форме обратной связи.
Родители муравьеда — самка по кличке Кайя и самец Лектер. Это их третий детёныш. Первый малыш родился в зоопарке в сентябре 2019 года. Тогда на свет появилась самка по кличке Мурашка. Второй — Вуди — родился 11 февраля 2024 года. После этого местный зоопарк стал первым в России, где дважды удалось получить потомство этого краснокнижного вида. Однако через восемь месяцев детёныш умер. Тогда во время вскрытия специалисты не увидели признаков травм.
Гигантские муравьеды занесены в Международную Красную книгу как вид, находящийся в уязвимом положении. Их численность в природе снижается из-за охоты и разрушения среды обитания. Кроме того, гигантские муравьеды часто гибнут на автомобильных дорогах и из-за лесных пожаров.