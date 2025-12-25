Долина и Лурье поспорили о сроках выселения певицы

Свириденко ранее рассказала, что Долина попросила Лурье, купившую у нее квартиру в Хамовниках, пожить там еще несколько месяцев, до 1 марта, так как она не успевает собрать вещи. Адвокат покупательницы уточнила, что Лурье не разрешит артистке жить в квартире после ее выселения. «Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — сказала Свириденко.