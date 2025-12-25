Ричмонд
В Белой Калитве открыли памятник, посвященный бойцам СВО

Донские власти сообщили об открытии памятника в честь бойцов СВО в Белой Калитве.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области опубликовали видео, которое было снято во время церемонии открытия памятника бойцам СВО в Белой Калитве.

Мемориал установили рядом с рядом с часовней, также посвященной участникам специальной операции. Имена героев указали на колоннах с журавлями. Птицы — символ памяти о тех, кто не вернулся с боевых задач.

Идея и инициатива создания монумента принадлежит жителям города и района, матерям и женам воинов.

Судя по информации на сайте донского правительства, церемония состоялась на прошлой неделе в Белой Калитве, на площади Майдан.

