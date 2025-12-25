В Белой Калитве открыли памятник, посвященный бойцам СВО

Власти Ростовской области опубликовали видео, которое было снято во время церемонии открытия памятника бойцам СВО в Белой Калитве.
Мемориал установили рядом с рядом с часовней, также посвященной участникам специальной операции. Имена героев указали на колоннах с журавлями. Птицы — символ памяти о тех, кто не вернулся с боевых задач.
Идея и инициатива создания монумента принадлежит жителям города и района, матерям и женам воинов.
Судя по информации на сайте донского правительства, церемония состоялась на прошлой неделе в Белой Калитве, на площади Майдан.
