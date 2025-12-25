В Башкирии лотерейный миллионер рассказал, как потратит выигрыш.

Как рассказал победитель, за пять дней до тиража ему приснился сон о выигрыше.
«Интересно, что на этот тираж я взял всего один билет. Потом зашел в мобильное приложение лотереи, чтобы проверить результаты розыгрыша, и был приятно удивлен. В тот же вечер пригласил друзей, чтобы отметить это событие», — сказал лотерейный миллионер.
Он работает электромонтером. В свободное время ведет активный образ жизни: летом предпочитает велосипедные прогулки, а зимой — катание на лыжах. На выигрыш победитель планирует отремонтировать квартиру, а оставшуюся сумму положит в банк на вклад под проценты.
Ранее «Башинформ» сообщал, что жители Башкирии за год выиграли в лотерею более 123 млн рублей.