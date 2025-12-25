Физик Заборов: ученые КНР хотят построить нейтринный телескоп HUNT на Байкале

«Сейчас на нашей установке функционируют две “гирлянды” оптических модулей китайского производства, которые предполагается использовать в проекте HUNT. Возможно, что данный нейтринный телескоп будет строиться у нас на Байкале — наши партнеры активно продвигают мысль, что он должен быть сооружен на нашем озере», — заявил Заборов на всероссийской конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра 2025 (HEA-2025)», проходящей на этой неделе в ИКИ РАН.