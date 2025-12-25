Физик Заборов: ученые КНР хотят построить нейтринный телескоп HUNT на Байкале

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Китайские ученые недавно провели на Байкале испытания детекторов нейтрино, предназначенных для разрабатываемого нейтринного телескопа HUNT, и обозначили желание построить данную установку на дне российского озера. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Дмитрий Заборов.
«Сейчас на нашей установке функционируют две “гирлянды” оптических модулей китайского производства, которые предполагается использовать в проекте HUNT. Возможно, что данный нейтринный телескоп будет строиться у нас на Байкале — наши партнеры активно продвигают мысль, что он должен быть сооружен на нашем озере», — заявил Заборов на всероссийской конференции «Астрофизика высоких энергий сегодня и завтра 2025 (HEA-2025)», проходящей на этой неделе в ИКИ РАН.
Два года назад ученые из Института физики высоких энергий КАН выдвинули предложение построить крупнейший в мире подводный нейтринный телескоп HUNT. Его совокупный объем составит порядка 30 куб. км, что в десятки раз выше аналогичного параметра для российской нейтринного телескопа Baikal-GVD и других аналогичных проектов, таких как KM3Net, а также для запланированных IceCube-Gen2 и TRIDENT с объемом в 8 куб. км.
Как и его менее крупные аналоги, HUNT будет представлять собой набор из примерно 2 тыс. «гирлянд» из фотоумножителей, прикрепленных ко дну водоема на большой глубине от поверхности и фиксирующих вспышки света, возникающие в результате взаимодействий космических нейтрино с частицами земной материи. По текущим оценкам физиков, HUNT будет способен эффективно обнаруживать космические нейтрино с энергией порядка 100 ТэВ и выше.
В соответствии с ранее озвученными планами китайских физиков, для постройки HUNT сейчас рассматриваются две возможные площадки — российское озеро Байкал и дно Южно-Китайского моря. Недавно исследователи провели в его акватории первые испытания специализированного глубоководного робота Spider, который будет использоваться для установки «гирлянд» из детекторов на дне одной из этих двух площадок.