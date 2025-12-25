В одном из городов Румынии зарегистрировано больше молдаван и россиян, чем румын: Что происходит

В ноябре 2024 года десятки рейдов разоблачили мошенничество: никакого бума экономики или бэби-бума не было, но почти 10 000 граждан Молдовы, Украины и России мошенническим путем получили румынские документы, удостоверяющие личность, установив фиктивные адреса в Вырфу Кымпулуй, иногда без предварительного согласия владельцев недвижимости. Эти фальшивые документы, которые якобы изготавливались годами в обмен на взятки, как сообщается, были выданы должностными лицами двух отделов ЗАГС при соучастии местных жителей.