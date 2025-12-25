В одном из городов Румынии зарегистрировано больше молдаван и россиян, чем румын: Что происходит

Россияне избегают санкций и получают «европейское гражданство» по поддельным румынским документам. Молдаванам же румынский паспорт нужен для того, чтобы работать на территории Евросоюза и некоторых других стран, в которых пребывание граждан Молдовы ограничено, и где трудиться им запрещено.
Об этом говорится в публикации Le Monde, пишет unian.net.
По данным авторов, на фоне сокращения населения Румынии, которое продолжается с 1989 года, и выезда граждан в другие страны ЕС, небольшой муниципалитет Вырфу Кымпулуй удвоил численность населения в течение десятилетия. Он вырос с 3420 жителей в 2011 году до более 7000 в 2021 году.
В ноябре 2024 года десятки рейдов разоблачили мошенничество: никакого бума экономики или бэби-бума не было, но почти 10 000 граждан Молдовы, Украины и России мошенническим путем получили румынские документы, удостоверяющие личность, установив фиктивные адреса в Вырфу Кымпулуй, иногда без предварительного согласия владельцев недвижимости. Эти фальшивые документы, которые якобы изготавливались годами в обмен на взятки, как сообщается, были выданы должностными лицами двух отделов ЗАГС при соучастии местных жителей.
По оценкам властей, более 18 700 выходцев из бывшего СССР имеют в Румынии фиктивные адреса, а некоторые из них уже получили румынские паспорта. Стоит румынский паспорт от 4 до 7 тысяч евро, иногда даже с сезонными, рождественскими скидками.
Генеральная прокуратура Румынии сообщила о разоблачении преступной группы, созданной в 2022 году, которая состояла из семи граждан Украины и сотрудничала с местными адвокатами и чиновниками. Только в течение 2025 года они подали более 900 заявлений на получение румынского гражданства по поддельным документам.