Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В одном из городов Румынии зарегистрировано больше молдаван и россиян, чем румын: Что происходит

По оценкам румынских властей, более 18 700 выходцев из бывшего СССР имеют в Румынии фиктивные адреса, а некоторые из них уже получили румынские паспорта.

Источник: Комсомольская правда

Россияне избегают санкций и получают «европейское гражданство» по поддельным румынским документам. Молдаванам же румынский паспорт нужен для того, чтобы работать на территории Евросоюза и некоторых других стран, в которых пребывание граждан Молдовы ограничено, и где трудиться им запрещено.

Об этом говорится в публикации Le Monde, пишет unian.net.

По данным авторов, на фоне сокращения населения Румынии, которое продолжается с 1989 года, и выезда граждан в другие страны ЕС, небольшой муниципалитет Вырфу Кымпулуй удвоил численность населения в течение десятилетия. Он вырос с 3420 жителей в 2011 году до более 7000 в 2021 году.

В ноябре 2024 года десятки рейдов разоблачили мошенничество: никакого бума экономики или бэби-бума не было, но почти 10 000 граждан Молдовы, Украины и России мошенническим путем получили румынские документы, удостоверяющие личность, установив фиктивные адреса в Вырфу Кымпулуй, иногда без предварительного согласия владельцев недвижимости. Эти фальшивые документы, которые якобы изготавливались годами в обмен на взятки, как сообщается, были выданы должностными лицами двух отделов ЗАГС при соучастии местных жителей.

По оценкам властей, более 18 700 выходцев из бывшего СССР имеют в Румынии фиктивные адреса, а некоторые из них уже получили румынские паспорта. Стоит румынский паспорт от 4 до 7 тысяч евро, иногда даже с сезонными, рождественскими скидками.

Генеральная прокуратура Румынии сообщила о разоблачении преступной группы, созданной в 2022 году, которая состояла из семи граждан Украины и сотрудничала с местными адвокатами и чиновниками. Только в течение 2025 года они подали более 900 заявлений на получение румынского гражданства по поддельным документам.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше