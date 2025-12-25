Рождественский поезд свяжет Нижний Новгород и Арзамас в новогодние каникулы

Праздничный «Рождественский поезд» будет ежедневно курсировать со 2 по 10 января между Нижним Новгородом и Арзамасом. Он будет отправляться утром из Нижнего Новгорода и возвращаться вечером того же дня, давая пассажирам несколько часов на знакомство с городом.