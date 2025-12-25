Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рождественский поезд свяжет Нижний Новгород и Арзамас в новогодние каникулы

Он будет отправляться утром и возвращаться вечером того же дня.

Источник: ГЖД

Праздничный «Рождественский поезд» будет ежедневно курсировать со 2 по 10 января между Нижним Новгородом и Арзамасом. Он будет отправляться утром из Нижнего Новгорода и возвращаться вечером того же дня, давая пассажирам несколько часов на знакомство с городом.

Проект организован АНО «Центр 800» совместно с правительством региона и Горьковской железной дорогой. Пассажиров ждёт не просто переезд, а настоящее новогоднее приключение в специально оформленных вагонах. В пути для детей и взрослых подготовлены театрализованные представления, мастер-классы, игры и встречи со сказочными героями.

Поезд будет отправляться из Нижнего Новгорода с Московского вокзала в 10:44 утра и прибывать в Арзамас в 13:44. Обратный рейс отправится со станции «Арзамас 1» в 17:51 и вернётся в Нижний Новгород в 20:39.

Билеты уже можно приобрести в пригородных кассах и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Организаторы отмечают, что цель акции — создать праздничное настроение для жителей региона и привлечь внимание к историческому городу Арзамасу.