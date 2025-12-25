Путин присвоил уроженцу Уфы, дирижеру Владимиру Спивакову звание Героя Труда.

Президент России прсивоил уроженцу Уфы, народному артисту СССР, скрипачу и дирижеру Владимиру Спивакову звание Героя Труда России.
На церемонии вручения госнаград маэстро поблагодарил Владимира Путина и отметил, что получить такую награду в юбилей Великой Победы очень важно.
«Я благодарю Вас за такую высокую оценку моего труда, моего служения людям, моего служения музыке. Уходящий 2025 год был очень важным для меня и, думаю, для всех, потому что мы праздновали 80-летие Победы», — сказал артист.
Владимир Спиваков родился в сентябре 1944 года в Уфе. После окончания войны семья переехала в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), затем в Москву. Владимир Спиваков не забывает о своей малой родине и регулярно приезжает в Уфу. Напомним, в 2019 году Глава Башкирии Радий Хабиров наградил Спивакова орденом Салавата Юлаева.
Ранее «Башинформ» сообщал, что Владимир Путин присвоил Ильдару Абдразакову звание народного артиста России.