В Нижегородском оперном театре назначен новый замдиректора

Эдуард Мусаханянц более 10 лет проработал в московском театре «Геликон-опера», где отвечал за новые концертные программы и цифровизацию. Он имеет богатый опыт организации масштабных культурных событий, мультимедийных и благотворительных проектов, а также считается одним из ведущих специалистов страны в сфере культурного менеджмента.