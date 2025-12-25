В Нижегородском оперном театре назначен новый замдиректора

Эдуард Мусаханянц стал заместителем директора Нижегородского государственного театра оперы и балета имени А. С. Пушкина. Об этом сообщили в социальных сетях ГИТИСа, выпускником и художественным руководителем курса которого является новый топ-менеджер.
Эдуард Мусаханянц более 10 лет проработал в московском театре «Геликон-опера», где отвечал за новые концертные программы и цифровизацию. Он имеет богатый опыт организации масштабных культурных событий, мультимедийных и благотворительных проектов, а также считается одним из ведущих специалистов страны в сфере культурного менеджмента.
В настоящее время обязанности директора нижегородского театра на условиях совместительства продолжает исполнять Айрат Тухватуллин.