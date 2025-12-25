В Казани выявили, что плесневые грибы разлагают токсичный промышленный химикат

В ходе работы ученые изучили два штамма выявленного гриба и выявили, что один из них, Aspergillus niger F-4816D, проявляет высокую устойчивость к ядовитому соединению. Более того, в среде без неорганического фосфора его рост не замедлялся. Это указывает на возможность использования гриба для переработки ТБФ в менее опасные вещества. Ранее подобные свойства были известны только у некоторых бактерий.