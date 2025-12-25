В Казани выявили, что плесневые грибы разлагают токсичный промышленный химикат

Исследователи из Казанского научного центра РАН совместно с коллегами из Апатитов впервые в мире обнаружили, что плесневые грибы рода Aspergillus способны разлагать трибутилфосфат (ТБФ) — высокотоксичный химикат, широко используемый в ядерной энергетике и промышленности.
В ходе работы ученые изучили два штамма выявленного гриба и выявили, что один из них, Aspergillus niger F-4816D, проявляет высокую устойчивость к ядовитому соединению. Более того, в среде без неорганического фосфора его рост не замедлялся. Это указывает на возможность использования гриба для переработки ТБФ в менее опасные вещества. Ранее подобные свойства были известны только у некоторых бактерий.
Практическая ценность исследования заключается в перспективе создания «зеленых» технологий для нейтрализации опасных отходов. Биологические методы, в отличие от химических, безопаснее для экосистем и могут применяться для рекультивации промышленных территорий. В дальнейшем ученые планируют детально изучить продукты разложения и оценить эффективность метода в естественных условиях, сообщает ТАСС.