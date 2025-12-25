Львиную долю Крутогорского НПЗ под Омском купила ижевская предпринимательница

Аукцион по продаже Крутогорского НПЗ, формально находящегося на территории Омска в Октябрьском округе завершился. Ранее, в 2021 году, он был признан банкротом.
Продать предприятия смогли лишь по частям. В сумме имущество на аукционе оценили в 663,8 млн. руб. Информация о торгах опубликована на сайте «Российского аукционного дома». Имущество было разделено на 13 лотов.
Каждые несколько дней при отсутствии заявок цену лотов снижали. В итоге цена составила 79 млн руб.
Основную часть имущество купила ижевская предпринимательница Светлана Сорокина. По данным сервиса Rusprofile, ранее она была являлась учредителем и главой ООО «Ижевский лазерный центр». Ныне зарегистрирована как ИП.
Кроме того, насосную станцию завода за 352 тыс. рублей купил саратовский бизнесмен Сергей Данилов, это учредитель и руководитель ООО «Тендерлинк».
Крутогорский НПЗ начал работать в 2008 году.
Ранее мы писали, что в Омске построят завод по переработке солода и ячменя.