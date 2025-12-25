Ричмонд
Жители Ростова пожаловались на стоимость проезда в автобусе № 85а

Стоимость проезда изменилась в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

С 25 декабря в Ростове-на-Дону обновились тарифы на проезд в городских автобусах. Об изменениях ранее предупредили в департаменте транспорта.

Напомним, с сегодняшнего дня пассажиры должны платить 41 рубль при использовании транспортной карты или 44 рубля при оплате банковской картой. Наличными стоимость билета на одного составляет 48 рублей.

К слову, сегодня некоторые ростовчане пожаловались в соцсетях на цену проезда на маршруте № 85а. По словам людей, на этом направлении с пассажиров начали брать по 50 рублей. Свои слова очевидцы подтвердили снимком объявления, сделанным в салоне общественного транспорта. В объявлении указано, что тариф в этом случае установлен как для межмуниципального автоубса.

