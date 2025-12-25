Жители Ростова пожаловались на стоимость проезда в автобусе № 85а

К слову, сегодня некоторые ростовчане пожаловались в соцсетях на цену проезда на маршруте № 85а. По словам людей, на этом направлении с пассажиров начали брать по 50 рублей. Свои слова очевидцы подтвердили снимком объявления, сделанным в салоне общественного транспорта. В объявлении указано, что тариф в этом случае установлен как для межмуниципального автоубса.