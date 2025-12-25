Ричмонд
Бельский прокомментировал сход с рельсов трамвая «Славянка»

На сегодняшний день линия действует на первом этапе.

Источник: Правительство Петербурга

Нелепый случай со сходом новенького трамвая «Славянка» с путей буквально через несколько часов после торжественного открытия — вполне обычное явление, считает председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский. Своё мнение он выразил в эфире радиостанции «Комсомольская правда», пишет «КП-Петербург».

Бывает казус, зато сколько внимания привлекли к нашему трамваю. Экспериментально в Москве введены беспилотные трамваи, с ними тоже происходили казусы. Система отрабатывается, беспилотные трамваи — это неизбежно. Это недалекое будущее.

Александр Бельский
председатель ЗакСа Петербурга

Напомним, запуск маршрута трамвая «Славянка» состоялся 24 декабря. Сначала линию испытали представители прессы и администрации, затем начались перевозки пассажиров. Уже вскоре после начала эксплуатации произошла авария: вагон сошёл с пути и чудом избежал столкновения со столбом, заблокировав последующее движение других трамваев. Жертв и пострадавших не оказалось.

Сегодня линия работает на первом этапе: от станции метро «Купчино» до района Шушары с промежуточными остановками на улицах Вилеровском переулке, Реке Волковке, Валдайской и Окуловской. Полностью новая ветка должна заработать в 2026 году, тогда маршрут доберётся до конечной точки в районе Славянки.