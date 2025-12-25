Бельский прокомментировал сход с рельсов трамвая «Славянка»

Напомним, запуск маршрута трамвая «Славянка» состоялся 24 декабря. Сначала линию испытали представители прессы и администрации, затем начались перевозки пассажиров. Уже вскоре после начала эксплуатации произошла авария: вагон сошёл с пути и чудом избежал столкновения со столбом, заблокировав последующее движение других трамваев. Жертв и пострадавших не оказалось.