Адвокат сказала, могут ли белорусы на Новый год пошуметь во дворе многоэтажки

Адвокат юридической консультации Центрального района Минска Кристина Якута-Марчук сказала, могут ли белорусы на Новый год пошуметь во дворе многоэтажки. Подробности опубликованы в телеграм-канале Белорусской республиканской коллегии адвокатов.
Адвокат, отвечая на вопрос о том, можно ли белорусам в новогоднюю ночь устроить вечеринку во дворе многоэтажки, уточнила, что подобная вечеринка с алкоголем и музыкой может обернуться проблемами с законом.
— Закон действует и в праздничную ночь, ведь шум мешает другим гражданам — детям, пожилым людям и тем, кто просто хочет спокойно провести этот вечер, пусть даже новогодний, — обратила внимание Кристина Якута-Марчук.
По ее словам, в общественных местах нельзя распивать спиртное, в состоянии алкогольного опьянения нельзя находиться в общественном месте. Адвокат советует для комфортного празднования вне дома использовать специально отведенные для этого места. К примеру, места массовых гуляний.
Кстати, мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.
Тем временем синоптики сказали, ждать ли снег на Новый год в Беларуси.
Ранее белорусский певец Дмитрий Колдун показал свою квартиру в минском микрорайоне «Лебяжий»: «115 или 120 “квадратов” — по разным расчетам получается по-разному».