Воронежский профессор Владимир Задорожний умер на 83-м году жизни

В 2016 году Владимира Григорьевича признали лучшим завкафедрой в ВГУ.

Источник: ВГУ

В Воронеже 23 декабря ушел их жизни доктор физико-математических наук, профессор кафедры системного анализа и управления факультета ПММ ВГУ Владимир Задорожний.

Отучившись на математико-механическом факультете и отслужив в армии, в 1970 году Владимир Григорьевич окончил аспирантуру. В 1993 году защитил докторскую диссертацию на тему «Дифференциальные уравнения с вариационными производными».

Владимир Задорожний — автор более 250 научных и методических работ, в том числе четырех монографиий. Под его руководством успешно защитили кандидатские диссертации десять аспирантов. В 2016 году Владимира Григорьевича признали лучшим заведующим кафедрой в ВГУ.

Похоронили Владимира Задорожного 25 декабря после отпевания в Воскресенском храме.