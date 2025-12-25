Воронежский профессор Владимир Задорожний умер на 83-м году жизни

Владимир Задорожний — автор более 250 научных и методических работ, в том числе четырех монографиий. Под его руководством успешно защитили кандидатские диссертации десять аспирантов. В 2016 году Владимира Григорьевича признали лучшим заведующим кафедрой в ВГУ.