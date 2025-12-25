В Челябинске предложили определять кардиориски по волосам человека

«Кардиориск — это оценка вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, например, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта. Проект исследователей ЮУрГУ, который предлагает методику определения кардиорисков по волосам, уникален для России. Одно из прикладных его значений в том, что можно определять по содержанию тех или иных веществ в волосах людей их метаболический профиль, а после этого составлять индивидуальные диеты», — сказали в пресс-службе.