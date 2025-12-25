Соболенко не стала лучшей спортсменкой Беларуси, уступив гимнастке Горносько

На премии Национального олимпийского комитета, которая состоялась 24 декабря, отметили выдающиеся спортивные достижения в пяти номинациях и назвали лучшего спортсмена Беларуси. В частности, лучшей спортсменкой стала 24-летняя гимнастка Алина Горносько. Она завоевала четыре медали на XXXII Всемирной летней Универсиаде в Германии в 2025 году. В номинации гимнастка смогла обойти синхронистку Василину Хондошко, а также теннисистку Арину Соболенко.