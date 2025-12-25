Соболенко не стала лучшей спортсменкой Беларуси, уступив гимнастке Горносько

Первая ракетка мира Арина Соболенко не стала лучшей спортсменкой Беларуси, уступив гимнастке Алине Горносько Об этом пишет pressball.by.
На премии Национального олимпийского комитета, которая состоялась 24 декабря, отметили выдающиеся спортивные достижения в пяти номинациях и назвали лучшего спортсмена Беларуси. В частности, лучшей спортсменкой стала 24-летняя гимнастка Алина Горносько. Она завоевала четыре медали на XXXII Всемирной летней Универсиаде в Германии в 2025 году. В номинации гимнастка смогла обойти синхронистку Василину Хондошко, а также теннисистку Арину Соболенко.
Кстати, Арина Соболенко второй год подряд стала лучшей теннисисткой мира.
Тем временем Соболенко высказалась о смене гражданства.
А еще мы узнали, как минское «Динамо» проводит лучший сезон и борется за победу в чемпионате КХЛ, забивая по семь шайб и больше.