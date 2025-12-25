В России появился новый нацстандарт по безопасности тюбинговых горок

В Росстандарте добавили, что необходимость появления ГОСТа в данном направлении возникла в связи активным развитием инфраструктуры для детского и семейного отдыха, а также из-за расширения практики использования тюбинговых горок. Такие горки размещаются стационарно как в закрытых помещениях, так и на открытых уличных площадках. При этом особенности их конструкции и эксплуатации неразделимо связаны с повышенным риском травмоопасности, что обуславливает необходимость выработки единых и четких требований безопасности, учитывающих реальные условия использования данного вида оборудования.