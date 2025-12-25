Ричмонд
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме посоветовали переходить на российские почтовые сервисы

Депутат Горелкин призвал россиян переходить на отечественные почтовые сервисы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин рекомендовал россиянам менять адрес электронной почты не внутри контура Gmail, а переходить на российские почтовые сервисы.

Google добавила возможность менять адрес электронной почты в учетных записях — это доступно для пользователей, чей адрес заканчивается на @gmail.com, соответствующая информация появилась на справочной странице Google.

«Российским пользователям я всё же бы рекомендовал менять адрес не внутри контура Gmail, а переезжать на российские почтовые сервисы. В наступающем году это может оказаться важно», — написал он в своем канале на платформе Max.