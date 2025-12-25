Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общественник обвинил молдавские власти в попытке стереть память о ВОВ

КИШИНЕВ, 25 дек — РИА Новости. Власти Молдавии пытаются стереть память о победителях в Великой Отечественной войне, заявил глава молдавского координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

Источник: Sputnik

«Молдавским гражданам прививают виктимное мировоззрение по отношению к событиям Великой Отечественной войны. Вместо того, чтобы, опираясь на победы и достижения предыдущих поколений, строить достойное будущее для своего народа, нам упорно и настойчиво от этих побед предлагают отказаться. А конкретно в случае с памятью о победе над нацизмом предлагают это сделать посредством предательства», — написал Петрович в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что добровольно из числа победителей во Второй мировой войне вышли страны Прибалтики и Украина, где теперь в чести коллаборационисты и эсэсовцы.

Петрович подчеркнул, что потери Молдавии в той войне сопоставимы с потерями США. Он сравнил также действия президента Молдавии Майи Санду, которая пытается стереть память о победе в ВОВ, и действия президента США Дональда Трампа, старающегося попрочнее обосновать свою страну в числе победителей нацизма.

«Отношение к собственной истории определяет зрелость народа. И если народ позволяет своим правителям уничтожать собственную историю, то у государства не останется шансов на выживание в мире тех, кто свою историю ставит в качестве краеугольного камня для укрепления государственности», — добавил Петрович.

Ранее молдавская общественность выразила возмущение тем, что в молдавских учебниках «История румын» присутствуют главы и тезисы, героизирующие нацизм. Министр образования республики Дан Перчун утверждал, что новые учебники якобы отражают объективный подход к историческим событиям. Как выяснило РИА Новости, в новом молдавском учебнике по истории для старших классов утверждается, что оккупация Молдавии румынскими войсками, которые воевали на стороне Гитлера, якобы пошла на пользу стране с экономической точки зрения. Еврейская община Молдавии потребовала от властей страны изъять из образовательного процесса учебник истории, искажающий факты о нацистской политике геноцида народов, до пересмотра издания.

После прихода в Молдавии к власти партии «Действие и солидарность» (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика «беспамятства», направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии.

Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше