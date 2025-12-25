Не прожевать. Врач Антонов назвал 5 вредных для зубов блюд застолья

На пятом месте алкогольные напитки. Разные по составу — сладкие и кислые, газированные и ликерные — все они химически влияют на эмаль и на слизистую, как и многие из перечисленных выше блюд. Но есть у алкоголя одно уникальное вредное свойство — он вызывает сухость в полости рта. Это очень сильный разрушительный фактор для слизистой десны, языка и для эмали. Целостность последней во многом зависит от омывания её слюной. Это обеспечивает смывание с поверхности эмали разных микроэлементов, включая патогенные, и предотвращает появление трещин при пересыхании. Визуально это можно сравнить высохшей поверхностью земли при засухе. Слизистая десны также трескается при сухости в полости рта, и при этом бактерии легко проникают в поврежденные, пересушенные участки при приёме пищи или первых смачиваниях. Как следствие, появляются язвочки на слизистой и чувствительность на зубах.