Не прожевать. Врач Антонов назвал 5 вредных для зубов блюд застолья

На новогодние праздники мы готовим салаты и горячие блюда, которые часто не едим в течение года. Таким образом, всего за несколько дней в полости рта оказывается большое количество продуктов и напитков, в составе которых есть вредные компоненты для зубов и слизистой полости рта. О том, с чем стоит быть поаккуратнее, aif.ru рассказал врач-стоматолог, главный врач стоматологической клиники Илья Антонов.
Самый вредный для зубов и связочного аппарата продукт — солёные огурцы и, как следствие, салаты, в которых они есть. В приготовлении рассола часто используется уксус, а это очень сильный химический реагент, который, попадая в полость рта, сразу начинает химически воздействовать на эмаль зуба и разрушать её. Есть исследование, которое показало что употребление более одного солёного огурца в день приводит к увеличению разрушительного воздействия на эмаль зуба на 85%.
Также в процессе засолки меняется структура ткани огурца таким образом, что при жевании его требуется больше усилий для размельчения, а это ведет к ускоренной механической стираемости тканей зуба и перегрузке связочного аппарата вокруг корня. Таким образом, употребляя в пищу блюда с солёным огурцом, мы серьёзно увеличиваем воздействие на зубы.
Дело в том, что хлеб — это быстрые углеводы, а именно они являются любимым лакомством для бактерий в полости рта. Бактерии живут в налёте на эмали зубов, в пародонтальных карманах и получают за счет хлеба серьёзную подпитку, что помогает им ещё активнее размножаться и выделять продукты своей жизнедеятельности. Это способствует обострению воспалительных процессов при пародонтозе и ускоряет процессы разрушения эмали зубов.
Третьи по вредности для полости рта блюда те, которые содержат картофель. Приготовленная картошка в салатах и иных вариациях нередко приобретает вид пюре, а именно такая структура очень хорошо проникает в межзубные пространства и в десневые карманы. К этому нужно добавить ещё одно уникальное свойство пюре — очень высокая адгезия (прилипание) ко всем поверхностям. Как следствие, картошка плохо смывается и напитками, и слюной. Такое свойство обеспечивает картофелю крахмал, именно он становится клеем. Также он химически влияет на кислотность слюны. Увеличивая ее кислотность, крахмал разрушает эмаль и запечатывает поверхность налёта. Он становится отличной питательной средой для бактерий, стимулируя их размножение и вредное воздействие на ткани полости рта.
Здесь содержится высокое количество кислот. Как следствие, это приводит к разрушительному воздействию на эмаль. Если мы говорим о салатах с кусочками цитрусовых, то к химическому воздействию на эмаль нужно добавлять и механическое воздействие при размельчении волокон кусочков фруктов, требующее повышенных усилий при жевании. Именно поэтому мы часто при употреблении целых фруктов быстро начинаем чувствовать резкую боль во рту.
На пятом месте алкогольные напитки. Разные по составу — сладкие и кислые, газированные и ликерные — все они химически влияют на эмаль и на слизистую, как и многие из перечисленных выше блюд. Но есть у алкоголя одно уникальное вредное свойство — он вызывает сухость в полости рта. Это очень сильный разрушительный фактор для слизистой десны, языка и для эмали. Целостность последней во многом зависит от омывания её слюной. Это обеспечивает смывание с поверхности эмали разных микроэлементов, включая патогенные, и предотвращает появление трещин при пересыхании. Визуально это можно сравнить высохшей поверхностью земли при засухе. Слизистая десны также трескается при сухости в полости рта, и при этом бактерии легко проникают в поврежденные, пересушенные участки при приёме пищи или первых смачиваниях. Как следствие, появляются язвочки на слизистой и чувствительность на зубах.
Теперь достаточно представить что происходит с зубами, деснами и слизистыми во рту, когда мы съели селедку «под шубой», дополнили ее бутербродом с красной икрой, полакомились мандаринами и выпили сухое или полусладкое или закусили солёным огурчиком.