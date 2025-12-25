Первая ракетка мира, белоруска Арина Соболенко поспорила и выполнила это задание за 13 секунд. Подробности сообщает sport5.by.
Белорусская теннисистка приняла участие в челлендже по скорости намотки на ракетку. Данная процедура дает возможность улучшить сцепление ладони с ракеткой. С поставленной задачей Соболенко справилась за 13 секунд и осталась собой довольно. Видео было опубликована в соцсетях турнира в Брисбене, где белоруска начнет сезон (подробнее мы писали здесь). Намотки были придуманы для того, чтобы ручка ракетки не скользила в руке спортсмена.
Белоруска Соболенко приняла участие в челлендже и смогла выполнить задание за 13 секунд. Фото: скриншот с видео из соцсетей турнира в Брисбене.
Ранее мы писали, что Арина Соболенко второй год подряд стала лучшей теннисисткой мира.
Тем временем белорусский певец Дмитрий Колдун сказал о самых необычных подарках от поклонников: «Страусиный коготь, волчий зуб… Считают, что я — колдун, и мне это все надо».
Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать на Рождество Христово 25 декабря у католиков и протестантов.