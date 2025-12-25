Белоруска Арина Соболенко поспорила и выполнила это задание за 13 секунд

Белорусская теннисистка приняла участие в челлендже по скорости намотки на ракетку. Данная процедура дает возможность улучшить сцепление ладони с ракеткой. С поставленной задачей Соболенко справилась за 13 секунд и осталась собой довольно. Видео было опубликована в соцсетях турнира в Брисбене, где белоруска начнет сезон (подробнее мы писали здесь). Намотки были придуманы для того, чтобы ручка ракетки не скользила в руке спортсмена.