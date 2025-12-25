Мурашко ответил на вопрос о создании мобильных аптек в регионах

«Мы рассматриваем такой вариант. Самое главное — создать все условия, чтобы не было нарушения качества, потому что большинство препаратов имеет жесткие условия по хранению, по температурным режимам, по влажности. Поэтому самое главное, чтобы такие мобильные аптечные пункты в плане пилота были технологически очень грамотно оснащены, с мониторингом этих показателей. Главное — не пострадать должен пациент. А так, в целом, это направление надо рассматривать», — сказал Мурашко.