Мурашко ответил на вопрос о создании мобильных аптек в регионах

Мурашко: Минздрав рассматривает возможность внедрения мобильных аптек в регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Минздрав рассматривает возможность внедрения мобильных аптек в регионах, главное, чтобы такие аптеки были грамотно оснащены, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы рассматриваем такой вариант. Самое главное — создать все условия, чтобы не было нарушения качества, потому что большинство препаратов имеет жесткие условия по хранению, по температурным режимам, по влажности. Поэтому самое главное, чтобы такие мобильные аптечные пункты в плане пилота были технологически очень грамотно оснащены, с мониторингом этих показателей. Главное — не пострадать должен пациент. А так, в целом, это направление надо рассматривать», — сказал Мурашко.