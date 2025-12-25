РФ и Иран совместно разработают новые нанокатализаторы и методы лечения рака

Первый совместный конкурс РНФ и INSF прошел в 2023 году. В его рамках поддержку получили 15 проектов российских и иранских ученых, нацеленных на создание новых катализаторов и материалов для фотонных технологий, изучение биоразнообразия и экологической обстановки в Каспийском море и впадающих в него реках, изучение механизмов развития ожирения и болезни Альцгеймера и разработку новых методов тераностики.