Суд признал банкротом омскую стройфирму, несмотря на миллиардную выручку

В декабре 2025 года суд вынес решение о признании банкротом ООО «Капиталстрой», где учредителями являются Виталий Штукерт и Евгений Кормилец. Конкурсным управляющим назначен Александр Пьеро.
Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, она была основана в апреле 2017 года. Ее официально зафиксированная выручка в 2024 году составила 1,6 млрд рублей. Но за тот же год она заявила убытки в объеме свыше 318 млн рублей.
При этом в 2024-м увеличилась официальная среднесписочная численность ее сотрудников: со 147 человек (годом ранее) до 235.
Банкротное дело началось в апреле 2025 года, инициатором стало само ООО.
На момент ввода финансового наблюдения в материалах дела названа сумма требований кредиторов в 462 млн рублей.
