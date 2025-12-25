Суд признал банкротом омскую стройфирму, несмотря на миллиардную выручку

Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий, она была основана в апреле 2017 года. Ее официально зафиксированная выручка в 2024 году составила 1,6 млрд рублей. Но за тот же год она заявила убытки в объеме свыше 318 млн рублей.