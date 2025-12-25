«Авито Авто» представило пошаговый план в первые дни после покупки машины

Также уделите внимание всем фильтрам. Проверьте масляный, воздушный, топливный и салонный фильтры — поставьте новые, если текущие уже износились или подходит срок их замены. Обычно масляный фильтр меняется каждые 10−15 тысяч км пробега, воздушный — 15−30 тысяч км, топливный — 20−40 тысяч км пробега для бензина и 10−20 тысяч км для дизеля. Салонный фильтр рекомендуют менять каждые 15−30 тысяч км или в том случае, если появился неприятный запах при включении обдува. Более точные интервалы замены можно узнать в инструкции производителя.