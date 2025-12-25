Птицефабрика в Ростовской области не прошла проверку Россельхознадзора

Птицеводческое предприятие в Ростовской области не прошло внеплановую проверку, сообщили в управлении Россельхознадзора.
Выездная инспекция потребовалась после того, как ответственный сотрудник предприятия не смог доказать, что ранее выданное предписание полностью исполнено.
Во время личного посещения организации специалисты управления сразу же направились туда, где должны были исправить недочет. Параллельно проверяющие сверялись с документацией.
В итоге стало понятно, что на птицеводческом предприятии изменений не произошло. Это стало поводом для возбуждения административного дела (ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ). Также организация получила новое предписание.
