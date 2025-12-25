Католический священник из Индии служит в Барановичах и в деревне под Ляховичами

Католический священник из Индии Харалд Джуд Менезес служит в Барановичах и в деревне под Ляховичами. Подробности рассказали в эфире телеканала «Беларусь 4. Брест».
Харалд Джуд Менезес родился в Центральной Индии в католической и уже с детства мечтал стать священником. После обучения в монастыре пришло время распределения. Он попросился в Россию. Для родных подобное оказалось сюрпризом, однако никто не препятствовал ему. Сначала Харалд оказался в Благовещенске, а затем в Тамбове. От священников он много хорошего слышал про Беларусь.
— Рассказывал своим друзьям и своей семье, что собираюсь ехать в Беларусь. Они быстренько посмотрели в интернете, где находится Беларусь… Кто-то спрашивал про еду: что там едят, какой народ. Тоже позитивно приняли, но еще не все знают, — рассказал Харалд.
В агрогородке Дарево Ляховичского района он стал настоятелем. В эфире телеканала заметили, что для местной католической общины — первый опыт, когда службу ведет священнослужитель из Азии. Харалд признается, что приняли еще доброжелательно:
— Хорошая, дружная атмосфера и в приходе, и в разных учреждениях. Получил справки для работы: всегда улыбающиеся лица. Мне встречаются люди, которые очень дружные, открытые. Это одна из причин, по которой для меня начался праздник: приехал в Беларусь — и начался праздник.
Также Харалд является викарием костела Фатимской Божьей Матери в Барановичах. Он учит белорусский язык, чтобы на нем проводить службы.
