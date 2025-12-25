Католический священник из Индии служит в Барановичах и в деревне под Ляховичами

Харалд Джуд Менезес родился в Центральной Индии в католической и уже с детства мечтал стать священником. После обучения в монастыре пришло время распределения. Он попросился в Россию. Для родных подобное оказалось сюрпризом, однако никто не препятствовал ему. Сначала Харалд оказался в Благовещенске, а затем в Тамбове. От священников он много хорошего слышал про Беларусь.