Иркутский лайнер МС-21 успешно сдал навигационный экзамен

МС-21, который собирали на авиазаводе в Иркутске, успешно сдал навигационный экзамен. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала Объединенной авиастроительной корпорации.
— В рамках сертификационной программы опытный самолет МС-21−310 выполнил полёты из Жуковского в Иркутск и обратно, — уточняется в сообщении.
Летчики-испытатели проверили в воздухе, как работает навигационная система, которая ориентируется по инерции, когда самолет летит не по кругу. Также они изучили, как работает дальняя радиосвязь. В то же время, самолёт проходит сертификационные испытания, где оценивают его устойчивость и управляемость.
