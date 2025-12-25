Ричмонд
Иркутский лайнер МС-21 успешно сдал навигационный экзамен

Самолет выполнил полёты из Жуковского в Иркутск и обратно.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

МС-21, который собирали на авиазаводе в Иркутске, успешно сдал навигационный экзамен. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала Объединенной авиастроительной корпорации.

— В рамках сертификационной программы опытный самолет МС-21−310 выполнил полёты из Жуковского в Иркутск и обратно, — уточняется в сообщении.

Летчики-испытатели проверили в воздухе, как работает навигационная система, которая ориентируется по инерции, когда самолет летит не по кругу. Также они изучили, как работает дальняя радиосвязь. В то же время, самолёт проходит сертификационные испытания, где оценивают его устойчивость и управляемость.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что с 30 декабря паромная переправа на Ольхон приостановит работу.