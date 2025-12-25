Ричмонд
Строители Северного обхода Омска начали сооружать технический мост

На объекте сейчас работают 80 единиц техники.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко в четверг, 25 декабря, сообщил, что на площадке Северного обхода Омска активно ведутся работы. Уже началось сооружение технического моста через Иртыш.

Глава региона добавил, что в работах задействованы около 80 единиц техники и 150 сотрудников подрядчика. Он напомнил, что проект поможет и серьезно разгрузить центральные магистрали Омска, и встроить область в международные транспортные коридоры.

Северный обход примерно в 70 километров с развязками и мостами станет частью российской дорожной сети, включая трассу «Россия», имеющую выходы на Монголию и Китай.

«Реализация проекта обеспечит более быстрые и безопасные маршруты для жителей региона и транзитного транспорта, а также повысит стратегическую транспортную значимость Омской области», — отметили в пресс-службе губернатора.

Ранее мы сообщали, что из федерального бюджета на строительство обхода добавят еще 1 млрд рублей.