Строители Северного обхода Омска начали сооружать технический мост

Губернатор Виталий Хоценко в четверг, 25 декабря, сообщил, что на площадке Северного обхода Омска активно ведутся работы. Уже началось сооружение технического моста через Иртыш.
Глава региона добавил, что в работах задействованы около 80 единиц техники и 150 сотрудников подрядчика. Он напомнил, что проект поможет и серьезно разгрузить центральные магистрали Омска, и встроить область в международные транспортные коридоры.
Северный обход примерно в 70 километров с развязками и мостами станет частью российской дорожной сети, включая трассу «Россия», имеющую выходы на Монголию и Китай.
«Реализация проекта обеспечит более быстрые и безопасные маршруты для жителей региона и транзитного транспорта, а также повысит стратегическую транспортную значимость Омской области», — отметили в пресс-службе губернатора.
Ранее мы сообщали, что из федерального бюджета на строительство обхода добавят еще 1 млрд рублей.