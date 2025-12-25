В Минске пенсионерка получила пенсию и оставила ее в магазине — что было дальше. Подробности озвучили в ГУВД Мингорисполкома.
К сотрудникам роты ППСМ Первомайского РУВД во время несения службы подошел охранник одного из магазинов. Он сообщил про найденные кошелек. Сотрудники милиции обнаружили в кошельке большую сумму денег, а также документы. По ним они смогли быстро установить адрес 85-летней минчанки и ее телефон. Милиционеры связались с пенсионеркой и в скором времени привезли кошелек к ней домой.
«Женщина, только получившая пенсию, уже успела расстроиться из-за пропажи, а потому очень обрадовалось благополучному завершению истории», — рассказали в ГУВД.
