В Минске пенсионерка получила пенсию и оставила ее в магазине — что было дальше

К сотрудникам роты ППСМ Первомайского РУВД во время несения службы подошел охранник одного из магазинов. Он сообщил про найденные кошелек. Сотрудники милиции обнаружили в кошельке большую сумму денег, а также документы. По ним они смогли быстро установить адрес 85-летней минчанки и ее телефон. Милиционеры связались с пенсионеркой и в скором времени привезли кошелек к ней домой.