В Минске пенсионерка получила пенсию и оставила ее в магазине — что было дальше

Пожилая минчанка оставила всю пенсию в магазине, но приехала милиция.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионерка получила пенсию и оставила ее в магазине — что было дальше. Подробности озвучили в ГУВД Мингорисполкома.

К сотрудникам роты ППСМ Первомайского РУВД во время несения службы подошел охранник одного из магазинов. Он сообщил про найденные кошелек. Сотрудники милиции обнаружили в кошельке большую сумму денег, а также документы. По ним они смогли быстро установить адрес 85-летней минчанки и ее телефон. Милиционеры связались с пенсионеркой и в скором времени привезли кошелек к ней домой.

«Женщина, только получившая пенсию, уже успела расстроиться из-за пропажи, а потому очень обрадовалось благополучному завершению истории», — рассказали в ГУВД.

Ранее милиция предупредила про несуществующие Республиканский фонд и Госсервис.

Тем временем мы собрали, что будет с гомельской многоэтажкой после демонтажа половины подъезда из-за обрушения перекрытий двух этажей: «Квартиры с 5 по 10 этаж возведут заново, укрепляя конструкции».

А еще адвокат сказала, могут ли белорусы на Новый год пошуметь во дворе многоэтажки.