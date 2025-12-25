Когда будет старый Новый год в 2026 году?

В России принято отмечать Новый год с размахом. В 2026 году январские каникулы продлятся почти две недели, вплоть до 11 января. Но и после окончания официальных праздников в честь Нового года и Рождества Христова ощущение сказки и чуда дарит еще одна знаковая дата — старый Новый год.
Какого числа отмечаем старый Новый год?
Старый Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. Эта дата остается неизменной из года в год.
Что такое старый Новый год?
Старый Новый год — это такой же Новый год, правда, по другому летоисчислению.
Немного истории. После крещения на Руси активно использовался византийский календарь, который брал начало от 5508 года до н. э. — предполагаемой даты сотворения мира. Первым днем года в нем считалось 1 сентября. Постепенно его вытеснил календарь юлианский, бравший начало от Рождества Христова. Этому поспособствовал Петр I. Желая убрать разницу в летоисчислении с европейскими странами, 20 декабря 1699 года, он издал указ о переносе даты празднования нового года с 1 сентября, наказав, что после 31 декабря 7208 от сотворения мира наступит 1 января 1700 от Рождества Христова. Таким образом зародилась привычная нам традиция отмечать Новый год 1 января.
Но это еще не все. После свержения монархии в ходе Февральской революции 1917 года новая советская власть планировала принять григорианский календарь, который уже более 400 лет действовал в большинстве стран мира, чтобы быть с ними в одной календарной системе. Григорианский календарь является гораздо более точным, чем юлианский, но из-за этого между ними накапливается разница, с каждым столетием все увеличивающаяся. К моменту принятия декрета о смене летоисчисления разница между юлианским и григорианским календарями составляла 13 дней. Было решено, что после 31 января 1918 года наступит не 1, а 14 февраля. В итоге переход на западноевропейский календарь, который теперь называется новым стилем, произошел 14 февраля 1918 года.
Однако привычка праздновать Новый год по юлианскому календарю в России сохранилась до сих пор. Вот и получается, что с учетом 13-дневной разницы между двумя календарями ночь с 13 на 14 января — это по сути ночь с 31 на 1 января, но по старому стилю.
Как Петр I повелевал праздновать Новый год?
Петр I не только ввел традицию отмечать Новый год 1 января, но и объяснил как его праздновать (указ № 1736 «О праздновании Нового года»). Он повелевал сперва сходить на службу в храме, а после «должного благодарения к Богу и молебного пения в церкви» поздравлять друг друга с Новым годом и веселиться, устраивая шумные гулянья с фейерверками.
К тому же рекомендовалось украшать главные улицы и свои дома еловыми, сосновыми или можжевеловыми ветвями.