Когда будет старый Новый год в 2026 году?

Но это еще не все. После свержения монархии в ходе Февральской революции 1917 года новая советская власть планировала принять григорианский календарь, который уже более 400 лет действовал в большинстве стран мира, чтобы быть с ними в одной календарной системе. Григорианский календарь является гораздо более точным, чем юлианский, но из-за этого между ними накапливается разница, с каждым столетием все увеличивающаяся. К моменту принятия декрета о смене летоисчисления разница между юлианским и григорианским календарями составляла 13 дней. Было решено, что после 31 января 1918 года наступит не 1, а 14 февраля. В итоге переход на западноевропейский календарь, который теперь называется новым стилем, произошел 14 февраля 1918 года.