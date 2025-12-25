В Аксайском районе Ростовской области ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

В Аксайском районе Ростовской области, на пострадавшей от БПЛА территории, ввели локальный режим ЧС. Об этом рассказал глава районной администрации Константин Доморовский.
— Введен локальный режим ЧС. Комиссия по оценке ущерба проводит обследование домов. Ведется прием заявлений от собственников пострадавших домовладений, — сообщил Константин Доморовский.
Чиновник напомнил, что ущерб после воздушной атаки зафиксировали в Грушевском сельском поселении. По уточненным данным, в населенном пункте 15 домов получили различные повреждения: пострадали кровли, окна и двери. В одном из строящихся домов произошло возгорание на 40 квадратных метрах.
