Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Аксайском районе Ростовской области ввели локальный режим ЧС после атаки БПЛА

Пострадали 15 домов: в Грушевском сельском поселении Дона ввели локальный режим ЧС.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе Ростовской области, на пострадавшей от БПЛА территории, ввели локальный режим ЧС. Об этом рассказал глава районной администрации Константин Доморовский.

— Введен локальный режим ЧС. Комиссия по оценке ущерба проводит обследование домов. Ведется прием заявлений от собственников пострадавших домовладений, — сообщил Константин Доморовский.

Чиновник напомнил, что ущерб после воздушной атаки зафиксировали в Грушевском сельском поселении. По уточненным данным, в населенном пункте 15 домов получили различные повреждения: пострадали кровли, окна и двери. В одном из строящихся домов произошло возгорание на 40 квадратных метрах.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше