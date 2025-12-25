Чем нельзя закусывать шампанское?

Шампанское — напиток тонкий, сложный и капризный. Его игристость, кислотность и деликатный аромат легко могут быть «подавлены» или искажены неправильной закуской. Чтобы не превратить изысканный вкус в неприятное послевкусие, стоит избегать следующих сочетаний.
Об этом aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии Игорь Сокольский.
Что категорически не подходит для закусывания шампанского?
Тёмный шоколад и насыщенные десерты. Горьковатая плотность тёмного шоколада или жирный кремовый десерт вступят в противоречие с кислотностью вина, сделав его вкус плоским, металлическим или неожиданно терпким. Шампанское покажется неприятно кислым.
Острые и пряные блюда. Чили, васаби, острые крылышки или пряные азиатские закуски «сожгут» вкусовые рецепторы. Вы не почувствуете ни тонкости шампанского, ни вкус самой еды. Кроме того, алкоголь может усилить ощущение остроты.
Цитрусовые и блюда с уксусом. Лимонный сок, маринады на уксусе, заправки для салатов с большим количеством лимона или бальзамического укуса резко усилят воспринимаемую кислотность шампанского, сделав его вкус агрессивным и едким.
Жирные и тяжёлые мясные блюда. Стейк, жареная свинина, густые мясные соусы. Шампанское — лёгкое и игристое. Оно просто «утонет» под весом такой пищи, не сможет очистить нёбо, а его пузырьки будут конфликтовать с ощущением жирности.
Какие закуски для шампанского часто ошибочно считают подходящими?
Выдержанные голубые сыры с плесенью (дор блю, рокфор) — их мощный, солёный и аммиачный аромат полностью перебивает тонкий аромат шампанского. Вместо гармонии получится «война вкусов», в которой оба проигрывают.
Солёная сушёная рыба и вяленое мясо. Чрезмерная солёность и плотная, жёсткая текстура заставят шампанское казаться слишком резким и кислым, лишив его фруктовых нот.
Блюда с ярким выраженным вкусом, например, анчоусы или некоторые паштеты из печени — их доминирующий вкус не даст раскрыться букету вина.