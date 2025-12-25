В многоквартирном доме Симферополя уже 20 лет отсутствует горячее водоснабжение

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело из-за проблем с водоснабжением в Симферополе. Уже не один год жильцы многоквартирного дома остаются без горячей воды.
В интернете распространились сведения о том, что в многоквартирном доме на улице 60 лет Октября на протяжении последних двух десятилетий жильцы сталкиваются с проблемами обеспечения качественного водоснабжения. С момента сдачи здания в эксплуатацию в 1982 году в квартирах отсутствует горячая вода из-за неполадок в циркуляции системы. Несмотря на неоднократные жалобы в различные органы, ремонтные работы не были начаты, и ситуация остается без изменений.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе ГСУ СК по Крыму и Севастополю возбудить уголовное дело и отчитаться о ходе и результатах расследования.