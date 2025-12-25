Песков назвал рождественское обращение Зеленского озлобленным

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о странном рождественском обращении Владимира Зеленского, а также отметил, что это было некультурно и озлоблено, Зеленский походит на малоадекватного человека.
«Видели сообщение о, действительно, странном тиражном рождественском обращении Зеленского. Некультурно, озлоблено, похож на малоадекватного человека», — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Зеленский в рождественском видео пожелал кому-то «сгинуть» (или «погибнуть»), заявив, что это будет желанием всех украинцев на Рождество. Кому адресовано пожелание, он не сказал.
Зеленский в июле 2023 года подписал закон о том, что на Украине Рождество официально празднуется по Новоюлианскому календарю 25 декабря.