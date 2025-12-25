Ракетную опасность объявили в Ростовской области днем 25 декабря

Днем 25 декабря в Ростовской области объявили ракетную опасность. Оповещение поступило от РСЧС.
— Объявлена ракетная опасность, — предупреждают жителей региона.
Всем советуют советуют спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги.
Напомним, в течение прошедшей ночи в регионе ликвидировали шесть БПЛА. Воздушную атаку отразили на севере и востоке региона: в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах.
