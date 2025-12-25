Почему норовирусом чаще болеют зимой?

Высокую заболеваемость норовирусной инфекцией зимой объясняет её устойчивость к холоду. Низкие температуры создают благоприятные условия: вирус не только долго сохраняется в воде, способен в ней размножаться и переносит даже замораживание. Дополнительным фактором служит устойчивость норовируса к стандартным дезинфицирующим средствам: например, хлор эффективен против него лишь в высоких концентрациях, которые редко применяются на практике. Также вирус выдерживать нагрев до 60−70 градусов в течение получаса. Уничтожить его может только кипячение.