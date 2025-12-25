Почему норовирусом чаще болеют зимой?

Зимние вспышки норовируса — закономерность, а не случайность. Причина кроется в высокой выживаемости вируса: он хорошо переносит холод, устойчив к дезинфекции, а для заражения требуется ничтожно малое количество вирусных частиц.
Об этом aif.ru рассказала врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.
Высокую заболеваемость норовирусной инфекцией зимой объясняет её устойчивость к холоду. Низкие температуры создают благоприятные условия: вирус не только долго сохраняется в воде, способен в ней размножаться и переносит даже замораживание. Дополнительным фактором служит устойчивость норовируса к стандартным дезинфицирующим средствам: например, хлор эффективен против него лишь в высоких концентрациях, которые редко применяются на практике. Также вирус выдерживать нагрев до 60−70 градусов в течение получаса. Уничтожить его может только кипячение.
Основными источниками передачи инфекции служат: вода, заражённые продукты (особенно те, что не проходят термическую обработку) и больные люди. Если в коллективе или семье появился больной, вслед за ним заболевает значительная часть людей. Это связано с крайне высокой заразностью вируса: для инфицирования может быть достаточно всего 100−1000 вирусных частиц.
Восприимчивость к инфекции всеобщая, болеют и взрослые, и дети. После болезни формируется нестойкий иммунитет, что связано с генетической изменчивостью этого РНК-содержащего вируса. Поэтому в течение одного сезона возможно повторное заражение.