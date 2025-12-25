В России планируют запустить эксперимент с онлайн-продажей вина в 2026 году

«Без подтверждения возраста через биометрию алкоголь вам не отдадут. Использовать чужую биометрию вряд ли получится. Для этого нужен не только доступ к чужой учетной записи на портале Госуслуг (что само по себе незаконно), но и физическое присутствие этого человека при получении заказа с его паспортом. Это делает схему бессмысленной. Основные риски, на мой взгляд, связаны не с технологическими “дырами”, а с мелкими коррупционными схемами (сговор с курьером) или с покупкой алкоголя совершеннолетними лицами для несовершеннолетних (что является проблемой и в офлайн-торговле)», — подчеркнул Алтухов.