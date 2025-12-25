Ричмонд
Аэропорт Кишинева функционируют только благодаря вкладам до экспроприации воздушных ворот Молдовы: Без честного признания заслуг инвестора все выглядит не как достижение, а как присвоение чужого результата

Государство просто пользуется тем, что уже было создано, и теперь… торжественно аплодирует самому себе.

Источник: Комсомольская правда

6 миллионов пассажиров в аэропорту Кишинева.

Повод для гордости?

Не совсем.

Аэропорт Кишинёва отчитался о «историческом достижении» — 6 млн пассажиров в 2025 году. Звучит громко. Но есть нюанс, о котором почему-то предпочитают молчать.

И мы даже не о том, что «рекорд» был достигнут гражданам соседней Украины, где небо закрыто.

Дело еще и в другом.

Вся инфраструктура, которая сегодня обслуживает эти 6 миллионов человек, была построена и модернизирована в период концессии.

Терминал, перроны, инженерные сети, коммерческие зоны — это результат инвестиций концессионера, а не государства.

С момента «возврата» аэропорта:

— новых терминалов не появилось.

— расширений не построено.

— ключевых инфраструктурных объектов не введено.

То есть государство просто пользуется тем, что уже было создано, и теперь… торжественно аплодирует самому себе.

Логичный вопрос:

если инфраструктура, построенная частным инвестором, спокойно перевезла 6 млн пассажиров — почему в официальных сообщениях нет ни слова благодарности тем, кто эту инфраструктуру создал?

Вместо этого инвестора сначала публично дискредитировали, потом отобрали актив, а теперь празднуют результат его же работы.

Такой «успех» — это не победа государства.

Это плохой сигнал всем потенциальным инвесторам:

вложился → построил → доказал эффективность → потерял.

Можно сколько угодно резать ленточки и делать селфи с «юбилейным пассажиром».

Но без честного признания вклада инвестора это выглядит не как достижение, а как присвоение чужого результата.