Аэропорт Кишинева функционируют только благодаря вкладам до экспроприации воздушных ворот Молдовы: Без честного признания заслуг инвестора все выглядит не как достижение, а как присвоение чужого результата

6 миллионов пассажиров в аэропорту Кишинева.
Повод для гордости?
Не совсем.
Аэропорт Кишинёва отчитался о «историческом достижении» — 6 млн пассажиров в 2025 году. Звучит громко. Но есть нюанс, о котором почему-то предпочитают молчать.
И мы даже не о том, что «рекорд» был достигнут гражданам соседней Украины, где небо закрыто.
Дело еще и в другом.
Вся инфраструктура, которая сегодня обслуживает эти 6 миллионов человек, была построена и модернизирована в период концессии.
Терминал, перроны, инженерные сети, коммерческие зоны — это результат инвестиций концессионера, а не государства.
С момента «возврата» аэропорта:
— новых терминалов не появилось.
— расширений не построено.
— ключевых инфраструктурных объектов не введено.
То есть государство просто пользуется тем, что уже было создано, и теперь… торжественно аплодирует самому себе.
Логичный вопрос:
если инфраструктура, построенная частным инвестором, спокойно перевезла 6 млн пассажиров — почему в официальных сообщениях нет ни слова благодарности тем, кто эту инфраструктуру создал?
Вместо этого инвестора сначала публично дискредитировали, потом отобрали актив, а теперь празднуют результат его же работы.
Такой «успех» — это не победа государства.
Это плохой сигнал всем потенциальным инвесторам:
вложился → построил → доказал эффективность → потерял.
Можно сколько угодно резать ленточки и делать селфи с «юбилейным пассажиром».
Но без честного признания вклада инвестора это выглядит не как достижение, а как присвоение чужого результата.