Будет ли старый Новый год в 2026 году выходным днем?

Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января 2026 года. Для многих россиян это еще один повод для встречи с родными и близкими за общим столом. Будет ли возможность гулять весь день, читайте в справке aif.ru.
Старый Новый год — выходной или нет?
Старый Новый год — праздник неофициальный, поэтому отдельных выходных для него, как, например, для новогодних каникул или в честь Дня народного единства, законом не предусмотрено. К тому же он выпадает на середину рабочей недели, со вторника (13 января) на среду (14 января). В соответствии с производственным календарем на 2026 год, утвержденным Правительством РФ, 13 и 14 января отмечены как рабочие, а не выходные дни.
Правда, что старый Новый год планируют сделать выходным?
Да, такие предложения поступали, но пока официального решения по ним не принято. Так, 12 января 2024 года один из депутатов Госдумы выступил с инициативой сделать старый Новый год выходным за счет переноса одного дня из длинных январских праздников. Автор идеи посчитал, что дополнительный отгул даст возможность россиянам отдохнуть после начала трудовых будней, а дачникам — посетить свои участки и подготовить их к крещенским морозам. Однако на тот момент инициатива не нашла должной поддержки, так как 13 и 14 января 2024 года и так выпадали на выходные дни — субботу и воскресенье.