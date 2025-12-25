Будет ли старый Новый год в 2026 году выходным днем?

Да, такие предложения поступали, но пока официального решения по ним не принято. Так, 12 января 2024 года один из депутатов Госдумы выступил с инициативой сделать старый Новый год выходным за счет переноса одного дня из длинных январских праздников. Автор идеи посчитал, что дополнительный отгул даст возможность россиянам отдохнуть после начала трудовых будней, а дачникам — посетить свои участки и подготовить их к крещенским морозам. Однако на тот момент инициатива не нашла должной поддержки, так как 13 и 14 января 2024 года и так выпадали на выходные дни — субботу и воскресенье.