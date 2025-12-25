Ричмонд
В Омске у нетрезвого водителя-рецидивиста конфисковали ВАЗ

Мужчина лишился машины после повторной нетрезвой езды.

Источник: Комсомольская правда

61-летнему жителю Большеуковского района вынесли приговор по уголовному делу. В октябре 2025 года мужчина повторно управлял автомобилем, будучи пьяным. Об этом рассказали в УМВД России по Омской области.

Шофера привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение в 2024-м. Тогда фигуранта оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. На этот раз суд назначил виновному наказание в виде 280 часов обязательных работ и лишения прав на два года.

По ходатайству гособвинителя у любителя спиртного конфисковали принадлежавший виновному ВАЗ 211540.

Ранее «КП Омск» рассказала, что строители Северного обхода начали сооружать технический мост.