В Омске у нетрезвого водителя-рецидивиста конфисковали ВАЗ

Шофера привлекали к административной ответственности за аналогичное нарушение в 2024-м. Тогда фигуранта оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. На этот раз суд назначил виновному наказание в виде 280 часов обязательных работ и лишения прав на два года.