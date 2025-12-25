Афера на сотни тысяч рублей: одного из начальников МЧС Башкирии обвиняют в мошенничестве

Согласно версии следствия, с января по апрель 2024 года мужчина, вернувшись из служебной командировки, предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о расходах на проживание. На их основании он получил почти 200 тысяч рублей, хотя на самом деле жилье ему было предоставлено бесплатно.