Афера на сотни тысяч рублей: одного из начальников МЧС Башкирии обвиняют в мошенничестве

В Уфе предстанет перед судом начальник одного из отделов МЧС Башкирии, его обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура Башкирии.
Согласно версии следствия, с января по апрель 2024 года мужчина, вернувшись из служебной командировки, предоставил в бухгалтерию фиктивные документы о расходах на проживание. На их основании он получил почти 200 тысяч рублей, хотя на самом деле жилье ему было предоставлено бесплатно.
Обвиняемый частично признал вину. Его личный автомобиль арестован, материалы возбужденного против него уголовного дела направлены в Советский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.