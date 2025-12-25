В Петербурге предупредили о перебоях в работе интернета на Новый год

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Перебои в работе мобильного интернета возможны в Санкт-Петербурге в местах большого скопления людей в новогоднюю ночь, при этом мобильная связь будет работать нормально, сообщил начальник отдела комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга Александр Равин.
«Вполне возможно, что будут ограничения именно сети интернет, то есть мобильная связь будет работать, а интернет, возможно, немножко замедлит свою работу непосредственно в зоне проведения (массового — ред.) мероприятия», — сказал он журналистам.
Начальник отдела также отметил, что к таким ситуациям надо относиться с пониманием.
Равин сообщил, что перебои в работе мобильной связи в местах массового скопления людей иногда случаются из-за перегрузки сотовых сетей.