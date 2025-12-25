Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге предупредили о перебоях в работе интернета на Новый год

В Петербурге в новогоднюю ночь возможны перебои в работе мобильного интернета.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Перебои в работе мобильного интернета возможны в Санкт-Петербурге в местах большого скопления людей в новогоднюю ночь, при этом мобильная связь будет работать нормально, сообщил начальник отдела комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности правительства Санкт-Петербурга Александр Равин.

«Вполне возможно, что будут ограничения именно сети интернет, то есть мобильная связь будет работать, а интернет, возможно, немножко замедлит свою работу непосредственно в зоне проведения (массового — ред.) мероприятия», — сказал он журналистам.

Начальник отдела также отметил, что к таким ситуациям надо относиться с пониманием.

Равин сообщил, что перебои в работе мобильной связи в местах массового скопления людей иногда случаются из-за перегрузки сотовых сетей.