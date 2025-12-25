Ричмонд
Кадры — это не функция, а прежде всего люди, заявил Путин

Путин: важно помнить, что кадры — это не функция, а прежде всего люди.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Важно помнить, что кадры — это не функция, а прежде всего люди, заявил президент РФ Владимир Путин.

«И главное, помнить, что кадры — это не функция и не функции, а прежде всего люди», — сказал Путин на заседании Государственного Совета.

В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.

Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.

Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.