Кадры — это не функция, а прежде всего люди, заявил Путин

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Важно помнить, что кадры — это не функция, а прежде всего люди, заявил президент РФ Владимир Путин.
«И главное, помнить, что кадры — это не функция и не функции, а прежде всего люди», — сказал Путин на заседании Государственного Совета.
В четверг президент собрал Госсовет, чтобы обсудить вопросы подготовки кадров для экономики России.
Как ранее отмечали в пресс-службе Кремля, особое внимание будет уделено кадровому прогнозу, роли работодателя в профессиональном развитии кадров, включая ветеранов специальной военной операции.
Участники заседания, кроме того, обсудят развитие технологий искусственного интеллекта и адаптации к нему системы образования, перезагрузку системы дополнительного профессионального образования.