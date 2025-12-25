Умение людей мыслить самостоятельно важно на фоне развития ИИ, заявил Путин

«Очень важно не терять фундаментальных основ нашей системы образования — это формирование у школьников и студентов самостоятельного творческого мышления, навыков аналитической деятельности, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом», — сказал Путин на заседании Государственного совета.