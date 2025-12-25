Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умение людей мыслить самостоятельно важно на фоне развития ИИ, заявил Путин

Путин назвал важнейшей задачей поддержку умения людей мыслить самостоятельно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на фоне развития искусственного интеллекта назвал важнейшей задачей поддержку умения людей мыслить самостоятельно.

«Очень важно не терять фундаментальных основ нашей системы образования — это формирование у школьников и студентов самостоятельного творческого мышления, навыков аналитической деятельности, в том числе способности критически оценивать предложения, сформированные искусственным интеллектом», — сказал Путин на заседании Государственного совета.