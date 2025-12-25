Суд обязал омскую мэрию сделать дороги у детдома безопасными

Администрацию Омска обязали устранить очередные нарушения: привести в порядок дороги рядом с детским домом «Радуга». Об этом сообщила 25 декабря пресс-служба судов региона.
Установлено, что на прилегающих к учреждению улицах отсутствовали наружное освещение и пешеходный переход. Дорожное покрытие имело выбоины и просадки. Проверка прокуратуры подтвердила, что данные нарушения создавали угрозу безопасности детей. Департаменту транспорта и департаменту городского хозяйства мэрии направили судебные предписания.
За год администрация должна привести в надлежащее состояние магистраль и обустроить переход через проезжую часть с «лежачими полицейскими», знаками и разметкой.
На строительство линий наружного освещения у детдома отведено два года. Решение Ленинского районного суда поддержала коллегия по гражданским делам Омской областной инстанции.
