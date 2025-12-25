Суд обязал омскую мэрию сделать дороги у детдома безопасными

Установлено, что на прилегающих к учреждению улицах отсутствовали наружное освещение и пешеходный переход. Дорожное покрытие имело выбоины и просадки. Проверка прокуратуры подтвердила, что данные нарушения создавали угрозу безопасности детей. Департаменту транспорта и департаменту городского хозяйства мэрии направили судебные предписания.